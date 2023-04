Napoli: Piano centro storico, associazioni culturali puntano a “fare squadra per far vincere la città” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono due mesi che, insieme a una serie di associazioni (inizialmente eravamo in tre e adesso siamo a 18), ci stiamo muovendo per fare una proposta per la tutela e la valorizzazione del centro storico di Napoli", ha spiegato Salvatore Ronghi, presidente dell'associazione "Nuove socialità". "Valorizzare il centro storico – ha proseguito – significa intervenire non solo sulla parte antica ma anche in aree come Bagnoli, Posillipo, Secondigliano, Ponticelli". In questo senso, ha spiegato Ronghi, "c’è la necessità di intervenire sul piano di gestione del centro storico, che è datato 2010 ma ad oggi non ha un comitato di gestione, nessuno che lo guidi per gli interventi di risanamento e di tutela del territorio". Per questo, come associazioni, "chiediamo che il sindaco si assuma la responsabilità di guidare il comitato di gestione, che va costituito al più presto e che deve coinvolgere anche il ministro Sangiuliano, che sta dimostrando con i fatti che è napoletano e ama questa città". "Cogliamo quest’opportunità – ha aggiunto – per mettere insieme ministero della Cultura e sindaco di Napoli per rilanciare il nostro centro storico". “Se un gruppo di giovani calciatori, con una buona direzione, è riuscito a fare squadra e a stravincere il campionato, riportando lo scudetto a Napoli – ha concluso in una battuta –, anche noi napoletani dobbiamo fare squadra per far vincere la nostra città e farla risorgere dai suoi problemi più gravi”. (segue) (Rin)