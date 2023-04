Napoli: Piano centro storico, associazioni culturali puntano a “fare squadra per far vincere la città” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come accaduto in altre città d’arte, anche a Napoli sono necessari un aggiornamento e una rivisitazione del Piano ma soprattutto una sua concreta attuazione che consenta alla città di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e le qualità per le quali il centro storico ha ottenuto questo importante riconoscimento”, ha detto il consigliere regionale Massimo Grimaldi, componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Campania, che ha poi aggiunto: “presenterò una proposta di Legge regionale a favore dei borghi e dei centri storici della Campania, tenuto conto che l’attuale legislazione regionale è ferma a ventuno anni fa – ha sottolineato – e, quindi, necessita di un ammodernamento e soprattutto di un rifinanziamento, e che contempli anche la difesa e il sostegno delle attività e delle botteghe storiche, che rappresentano una grande ricchezza del nostro territorio”. “Oggi più che mai, alla luce dei dati turistici che vedono la nostra città tra le prime mete più note e visitate al mondo, occorre serrare le fila per contrastare e risolvere le problematiche che attanagliano il centro storico e per dare slancio al piano di gestione patrimonio Unesco, un importante riconoscimento che Napoli ha ottenuto per la sua storicità e per la sua cultura”, ha sottolineato il presidente dell’associazione “Portosalvo”, Antonio Pariante. (segue) (Rin)