Professioni: De Lise (commercialisti), aggregazioni e reddito d'impresa (3)

- Al Teatro Massimo sono state due giornate di dibattito con esponenti della politica, delle professioni e della società civile. Presenti i vertici del Consiglio nazionale dei commercialisti, delle Casse di previdenza e degli Ordini territoriali. Francesco Paolo Sisto (viceministro della Giustizia) ha detto: "L'impegno dei giovani commercialisti, in prima linea nel fare proposte legate al fisco e all'economia, è molto apprezzato. Il governo, pur essendo pienamente consapevole dei problemi, agisce nell'interesse del Paese su principi che mi sembra stiamo dando i frutti sperati. Oggi, finalmente, tecnica e politica vanno a braccetto, non siamo più di fronte a scelte lontane dalle competenze specifiche: l'idea è di fare delle competenze sempre più un punto di forza del Paese". Per Andrea De Bertoldi (commissione Finanze a Montecitorio), "il governo sta lavorando a un fisco diverso, più 'umano'. Il contribuente vedrà nel fisco non più un nemico ma un interlocutore con il quale dialogare: penso ai concordati preventivi e al rafforzamento della compliance, ma anche a una flat tax che semplificherà sensibilmente il meccanismo. Un fisco che prevederà anche agevolazioni per le imprese che reinvestiranno nelle proprie aziende". Ettore Rosato (Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati) ha sottolineato: "I professionisti, chiamati ogni giorno a mediare tra Stato, imprese e cittadini, sono un esempio per la politica di un Paese che sta attraversando una crisi economica e anche demografica. Servono soluzioni nuove, che producano ricchezza, sfruttando anche le risorse previste dal Pnrr". Sono intervenuti tra gli altri anche Luigi Marattin (Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera) e Francesco Fimmanò (professore ordinario di Diritto Commerciale e direttore scientifico dell'Università Mercatorum). (Ren)