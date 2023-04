Napoli: Sangiuliano visita a sorpresa Villa Floridiana - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Napoli per una serie di iniziative istituzionali, ha effettuato una visita a sorpresa alla Villa Floridiana, nel quartiere Vomero, accompagnato dall'ing. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato "Valori collinari". "Ho rilevato forti criticità alla Floridiana, un sito che per storia e bellezza merita una grande valorizzazione. Lavoreremo da subito in questa direzione", ha detto il ministro Sangiuliano. (Ren)