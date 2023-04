Lavoro: Mattarella, dati dimostrano valore distretti industriali nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il confronto con l’integrazione del mercato in Europa e poi globale, con i risultati di crescita a doppia cifra dell’export - confermato anche nei momenti più avversi della congiuntura dopo la folle guerra scatenata dalla Federazione Russa in Ucraina - e nonostante l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, conferma il valore del modello dei distretti industriali presenti nel nostro Paese”. A dirlo è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi era a Reggio Emilia per una visita al distretto industriale di Meccatronica, in occasione della celebrazione della "Festa del lavoro”. “Il distretto come esso stesso catena di valore”, ha poi rimarcato. (Rin)