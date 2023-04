Lavoro: Mattarella, è diritto e dovere. E cita Einaudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il lavoro è un diritto e lo stesso Luigi Einaudi – rigoroso maestro liberale di economia - in risposta all’appello di Giorgio La Pira “in difesa della povera gente”, in cui indicava la lotta alla disoccupazione e lo sradicamento della miseria come impegno primario dello Stato - siamo nel 1950 - affermava che ‘lo Stato moderno ha come primo compito di non creare disoccupazione e miseria’, elencando i motivi che le aggravano”. A dirlo è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi era a Reggio Emilia per una visita al distretto industriale di Meccatronica, in occasione della celebrazione della "Festa del lavoro”. “Il lavoro - ha aggiunto - è anche un dovere e ce lo ricorda l’art.4 della Costituzione”.(Rin)