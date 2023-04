Primo maggio: Mattarella, è giornata impegno e festa per intera comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Primo maggio di quest’anno conferma i grandi valori che ispirano questa giornata di Festa per i lavoratori e per l’intera comunità nazionale. E’ una giornata di impegno, perché sollecita a rendere concreta l’affermazione che la Repubblica è fondata sul lavoro, traguardo a cui tendere costantemente”. A dirlo è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi era a Reggio Emilia per una visita al distretto industriale di Meccatronica, in occasione della celebrazione della "Festa del lavoro”. (Rin)