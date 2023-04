Procida: Coldiretti Campania, ai campionati agricoltura vincono gli alunni dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procida batte Bergamo e Brescia ai campionati dell’agricoltura. Gli alunni della classe quarta E della scuola elementare dell’isola hanno vinto la finale dei Campionati dell’agricoltura, che si è tenuto oggi a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. Un progetto didattico che ha coinvolto le scuole primarie in occasione del passaggio di testimone tra le Capitali Italiane della Cultura, organizzato dalle federazioni Coldiretti di Bergamo, Brescia e Napoli. Sono state 21 le classi partecipanti delle tre province, con una fase eliminatoria a quiz sulla cultura del patrimonio agroalimentare che si è svolta online. Per la finale i bambini procidani hanno attraversato l’Italia, percorrendo 800 chilometri. Ad accompagnarli il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, e la consigliera delegata alla scuola Sara Esposito. Per l’Istituto Comprensivo Capraro, diretto da Rosella Salzano, hanno partecipato le docenti Monica Schiano di Coscia, Marina Tramontano e Maria Lubrano Lavadera. Ad accoglierli in terra lombarda la vicepresidente di Coldiretti Brescia Nadia Turelli, il direttore di Coldiretti Brescia Massimo Albano, il dirigente dell’Ufficio territoriale scolastico di Brescia Giuseppe Bonelli, il sindaco di Monticelli Brusati Paolo Musatti, la vicepresidente del Consiglio Nazionale Anci Roberta Sisti, il presidente di Coldiretti Bergamo Alberto Brivio e il direttore Carlo Loffreda. (ren)