Napoli: Piano centro storico, associazioni culturali puntano a “fare squadra per far vincere la città” (3)

- Dello stesso avviso anche Luigi Rispoli, presidente dell’’associazione culturale “Giovani Europa”, il quale ha rimarcato come, dopo la pandemia, la città sia stata colta impreparata da un’ondata di turisti, e questo, con “un centro storico non governato, ha messo in serio pericolo i presidi culturali che ci sono e ha favorito un avanzamento di fast food oltre ogni limite". "Pensiamo – ha spiegato – che all'interno del centro storico ci siano problemi che è necessario affrontare attraverso il piano di gestione previsto per tutti i siti Unesco, che il Comune di Napoli ha ma che è rimasto del tutto inapplicato". "Immaginiamo che debba essere aggiornato, dato che per norma dovrebbe essere aggiornato ogni tre mesi, e che sia opportuno condividerlo con più livelli istituzionali attraverso un accordo di programma, una proposta che possa avere strategie condivise di intervento per governare questo fenomeno e garantire uno sviluppo sostenibile all’interno di questo scrigno che è il nostro centro storico”, ha aggiunto. “L’abbandono delle librerie a Port’Alba, lo stato di degrado in cui versa l’antica stazione Bayard – ha detto Rispoli –, rappresentano la punta dell’iceberg di una problematica diffusa che, con la nostra iniziativa, vogliamo risolvere creando la necessaria sinergia tra le istituzioni comunale e ministeriale competenti”. (segue) (Rin)