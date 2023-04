Napoli: Piano centro storico, associazioni culturali puntano a “fare squadra per far vincere la città” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre una forte sinergia per dare slancio al piano di gestione del centro storico di Napoli patrimonio Unesco e costruire in collaborazione con le associazioni che rappresentano il territorio la vera svolta culturale per la nostra città che ha tutte le carte in regola per essere protagonista del turismo culturale di alto valore e ciò presuppone, innanzitutto, un forte impegno per la tutela e la conservazione del centro storico”, ha evidenziato il presidente dell’associazione “Sedili di Napoli”, Giuseppe Serroni. Tra le proposte avanzate dalle associazioni sempre in ottica di tutela e rilancio del patrimonio culturale del territorio anche la costituzione della Consulta del Centro storico con le associazioni che da anni operano concretamente sul territorio, il recupero della stazione ferroviaria Bayard, quale prima ferrovia italiana della tratta Napoli-Portici, il recupero delle Chiese storiche abbandonate nel centro antico, la creazione del Palazzo della Musica a San Pietro a Majella, la nascita della Scuola di formazione per maestri pastorai e presepiali di San Gregorio Armeno, il sostegno alle librerie di tutto il centro storico con un rigido vincolo di destinazione d’uso dei locali per fermare l’assalto delle friggitorie. (segue) (Rin)