Cultura: Schifone (MiC), da Nicolais caduta di stile

- "Addirittura una conferenza stampa per protestare per il mancato ringraziamento sembra quasi una denuncia di lesa Maestà. Davvero una caduta di stile per un ex ministro plurinominato in ogni dove, non aspettare nemmeno l'insediamento dei nuovi organi per le normali consegne di ufficio. Semmai ci saremmo aspettati il riconoscimento al ministro di aver atteso 4 mesi dalla scadenza prima di provvedere alla nuove nomine, proprio per rispetto alla vecchia gestione. Evidentemente la considerazione di sè supera il bon ton istituzionale". Così Luciano Schifone consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, commentando le dichiarazioni di Luigi Nicolais. "Naturalmente approfitto per complimentarmi con il ministro per la scelta del successore Maurizio Maddaloni che saprà certamente valorizzare ancor di più il Real Sito di Carditello", ha aggiunto Schifone. (Ren)