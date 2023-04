Cultura: Manfredi, Comicon appuntamento tradizionale di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comicon è ormai diventato un appuntamento tradizionale della città, è un grandissimo successo con migliaia di visitatori, tantissimi giovani da tutta Italia e anche dall'estero e arriva in un momento particolare per Napoli". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha visitato la rassegna nella giornata di apertura alla Mostra d'Oltremare". "Abbiamo un weekend lungo con tantissimi eventi - ha proseguito il primo cittadino partenopeo - e il Comicon è uno di questi a cui si aggiungono anche gli eventi sportivi di cui tutti parlano. La combinazione è di grande gioia e partecipazione e regalare gioia ai giovani in un momento così complesso è una grande missione e ci fa piacere che Napoli in questi giorni sia una città di festa". (Ren)