Professioni: De Lise (commercialisti), aggregazioni e reddito d'impresa

- "Favorire le aggregazioni professionali è una necessità. La nostra proposta per accelerare su questo tema è quella di consentire ai soggetti inseriti nel regime forfettario di partecipare alle associazioni professionali, seppur con parametri ben definiti". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, nel corso del 60° congresso nazionale dell'associazione a Palermo. "L'idea - ha spiegato De Lise - è quella di considerare nel limite dei compensi di 85mila annui sia la quota parte svolta in maniera individuale, che quella percentuale nella partecipazione all'associazione. In caso di assenza di contestuale Partita Iva individuale dei soci, le stesse associazioni, formate da tutti soggetti con i requisiti del regime forfettario, potrebbero così potenzialmente raggiungere un volume di affari di 85 mila euro moltiplicato per il numero di soggetti, ognuno dei quali applicherebbe il forfettario. Ai fini Iva, l'associazione applicherebbe invece la normativa ordinaria di rivalsa e detrazione dell'imposta e questo consentirebbe di superare il problema del limite comunitario di esenzione Iva di 85mila euro e sarebbe un vantaggio anche per lo Stato". (segue) (Ren)