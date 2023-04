Lavoro: Mattarella, unità Paese significa anche ridurre disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’unità del Paese significa unità sostanziale sul piano delle opportunità di lavoro”. Lo ha rimarcato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi era a Reggio Emilia per una visita al distretto industriale di Meccatronica, in occasione della celebrazione della "Festa del lavoro”. “Significa - ha sottolineato - impegno per rimuovere le disuguaglianze territoriali. Presidiare e promuovere l’unità nazionale significa anche questo”. (Rin)