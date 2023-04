Napoli: Rispoli (Giovani Europa), aggiornare e applicare piano gestione centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la pandemia siamo stati colti un po' impreparati da quest’ondata di turisti" nella città di Napoli e "abbiamo visto un centro storico non governato, che ha messo in serio pericolo i presidi culturali che ci sono e ha favorito un avanzamento di fast food oltre ogni limite". Lo ha detto il presidente dell’associazione culturale “Giovani Europa”, Luigi Rispoli, a margine del convegno “Napoli, il Piano di gestione del centro storico-patrimonio Unesco: le proposte della città”, promosso dalle associazioni “Nuove socialità”, “Giovani Europa”, “Portosalvo”, “Sedili di Napoli”, "Pietrasanta", "Botteghe S.Gregorio Armeno" e "Siti reali" presso la Basilica di Pietrasanta a Napoli. "Pensiamo - ha spiegato - che all'interno del centro storico ci siano problemi che è necessario affrontare attraverso il piano di gestione previsto per tutti i siti Unesco, che il Comune di Napoli ha ma che è rimasto del tutto inapplicato". "Immaginiamo che debba essere aggiornato, dato che per norma dovrebbe essere aggiornato ogni tre mesi, e che sia opportuno condividerlo con più livelli istituzionali attraverso un accordo di programma, una proposta che possa avere strategie condivise di intervento per governare questo fenomeno e garantire uno sviluppo sostenibile all’interno di questo scrigno che è il nostro centro storico', ha concluso. (Rin)