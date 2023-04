Salerno: aggressioni a medici. Mari (Avd), istituzione forze dell'ordine in strutture ospedaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aggressioni al personale sanitario in provincia di Salerno meritano una riflessione seria e un intervento dello Stato. Gli episodi avvenuti entrambi a Nocera Inferiore, in poco più di 72 ore tra ospedale e Distretto sanitario, sono preoccupanti. Si tratta di un problema che dobbiamo risolvere. Partendo dall'attivazione dei drappelli delle forze dell'ordine nelle strutture, ma non solo. Serve un cambio culturale sull'approccio al tema e serve soprattutto una seria valorizzazione di tutto il personale sanitario. Abbiamo dimenticato troppo presto il loro contributo al tempo del Covid." Lo ha affermato Franco Mari, deputato salernitano di Alleanza Verdi Sinistra, dopo l'aggressione ai danni di un'infermiera del Distretto sanitario dell'Asl di Nocera Inferiore, la seconda in città nel giro di pochi giorni dopo che un pediatra era stato aggredito al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I: "Il Governo deve farci capire come intende intervenire concretamente sul fenomeno. Una cosa è certa: serve un cambio culturale, a partire dal ruolo della sanità pubblica nel nostro Paese. Esprimo solidarietà al personale medico e infermieristico del Salernitano che lavora in trincea ogni giorno". (ren)