Napoli: Lieto, presentato a residenti sesta Municipalità Eco-quartiere che sostituirà il Parco Bipiani

- Si è tenuto presso la Municipalità 6 un incontro del vicesindaco e assessore all'Urbanistica Laura Lieto con il Consiglio di Municipalità dedicato all'Eco-quartiere di Ponticelli che andrà a sostituire il cosiddetto "Parco Bipiani" e rigenererà l'area grazie ad un finanziamento Pnrr di euro35.560.247,18. Insieme ai progettisti dell'intervento ed ai dirigenti del Comune è stato presentato il lavoro svolto, giunto adesso alla fase di progettazione definitiva. Sono stati invitati a partecipare anche gli abitanti dell'insediamento che hanno ascoltato le relazioni e sono intervenuti per porre domande. È previsto entro fine giugno l'avvio delle attività operative. "Oggi abbiamo presentato il progetto del Nuovo Eco-Quartiere alla Municipalità e agli abitanti – ha spiegato il vicesindaco Laura Lieto - Il progetto non è ancora nella sua versione definitiva, è stato presentato in questa fase intermedia, che contiene le scelte di fondo da un punto di vista formale, di metrature degli appartamenti e dei servizi di quartiere, per raccogliere osservazioni e richieste. Il Consiglio è stato anche un'occasione importante per informare la Municipalità e gli abitanti sul lavoro che il Comune sta facendo rispetto al tema delle future assegnazioni degli appartamenti. Il progetto è molto attento e raccoglie la sensibilità di questo contesto, prova a creare le condizioni di base per una qualità urbana necessaria che in quel luogo ancora non esiste". "Oggi abbiamo preso atto nei dettagli di uno storico progetto quale la riqualificazione integrale dell'area dei bipiani che rimuove, dopo 40 anni, un insediamento degradato – ha sottolineato il presidente della Municipalità 6 Sandro Fucito - Lavoriamo tutti perché le nuove case realizzate vengano poi assegnate a coloro che per anni hanno vissuto in tali condizioni di degrado". (ren)