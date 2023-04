Napoli: Piano centro storico, associazioni culturali puntano a “fare squadra per far vincere la città” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sottolineare l’assoluta importanza di un lavoro da condurre in sinergia con le istituzioni competenti è stata anche Gabriella Peluso, presidente dell’associazione culturale “Donna e” nonché moderatrice dell’incontro. “Questo piano – ha evidenziato – urta contro una serie di criticità all'interno del centro storico che vanno definitivamente risolte, con l'affermazione del fondamentale principio della manutenzione del territorio, dell'ordine e della promozione della legalità, vale a dire di quelle regole che devono caratterizzare questo territorio e che purtroppo sono oggi disattese". "Per questo – ha sottolineato Peluso – abbiamo messo in campo nella giornata di lavoro di oggi, con la partecipazione del ministro della Cultura Sangiuliano, una serie di proposte che daranno la possibilità di modificare e di integrare il piano di gestione, dando finalmente slancio alla valorizzazione del centro. Puntiamo innanzitutto a un cambio di governance, con una guida politica certa e un centro di responsabilità in capo al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e a un organismo ristretto che possa essere costituito da persone competenti che possano dare finalmente slancio all'attuazione di questo piano". (segue) (Rin)