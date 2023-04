Napoli: dispositivo temporaneo di circolazione per lavori galleria Quattro Giornate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di installazione di apparati impiantistici nella galleria Quattro Giornate, è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo sia nella Galleria Quattro Giornale che nella Galleria Laziale (cd galleria di Posillipo). In particolare: Istituire dal lunedì al giovedì nella galleria Quattro Giornate: dal 2 maggio al 12 maggio dalle 8:00 alle 18:00, il divieto di transito nella carreggiata ciclabile; dal 15 maggio al primo giugno dalle 22:00 alle 6:00, il divieto di transito nella carreggiata con direzione Fuorigrotta. Sospendere, contestualmente al divieto di cui al precedente punto A)2., la corsia preferenziale della galleria Laziale (cd galleria di Posillipo). Così in una nota il Comune di Napoli.(ren)