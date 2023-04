Napoli: Comicon e match scudetto. Mostra d'Oltremare, grande responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comicon è un evento importante, attira decine di migliaia di ragazzi, occupa con tante iniziative tutti gli spazi della Mostra fino al Primo maggio. Siamo orgogliosi di fare da cornice a questo momento così amato e partecipato, che registra già il tutto esaurito. Quest'anno c'è una concomitanza con l'attesa e auspicata festa sportiva dei tifosi del Napoli. Occorre grande responsabilità da parte di tutti. Per il dispositivo di traffico di domenica bisogna organizzarsi bene. Saranno attivi gli ingressi pedonali di piazzale Tecchio, via Terracina, viale Marconi, via Usodimare (Edenlandia). Con senso di responsabilità, con un piccolo sacrificio collettivo, riusciremo tutti insieme a goderci la grande festa che ci attende". Lo hanno detto Remo Minopoli e Maria Caputo, presidente e consigliera delegata della Mostra d'Oltremare di Napoli. (ren)