Cultura: Sangiuliano, ottimi dati su visitatori musei nonostante aumento prezzo biglietto

- Negli ultimi giorni "abbiamo avuto 27 mila visitatori al Parco archeologico del Colosseo, quasi 10 mila persone agli Uffizi, nonostante avessimo ritoccato di poco il biglietto di accesso". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione del convegno “Napoli, il Piano di gestione del centro storico-patrimonio Unesco: le proposte della città”, promosso dalle associazioni “Nuove socialità”, “Giovani Europa”, “Portosalvo”, “Sedili di Napoli”, "Pietrasanta", "Botteghe S.Gregorio Armeno" e "Siti reali" presso la Basilica di Pietrasanta a Napoli. "Di fronte alla polemiche per l'aumento - ha aggiunto il ministro - i fatti hanno dato ragione a quanto fatto da me e dal ministero della Cultura". (Rin)