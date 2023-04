Lavoro: Istat, più 0,1 per cento retribuzioni orarie a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023, spiega l'Istat, "gli incrementi a regime dei rinnovi del comparto pubblico relativi al triennio 2019-2021 accelerano la crescita delle retribuzioni contrattuali, che tuttavia rimane contenuta. La modesta dinamica retributiva osservata nel comparto industriale -dove la quasi totalità dei contratti è in vigore - si associa alla limitata entità degli incrementi fissati dai rinnovi siglati tra il 2020 e 2021 (quando le aspettative inflazionistiche erano ancora molto contenute). Nel settore dei servizi, la più contenuta crescita salariale è anche legata al fatto che più della metà dei dipendenti è in attesa del rinnovo del Ccnl. Nella media del primo trimestre, nonostante il progressivo rallentamento della crescita dei prezzi, la differenza tra la dinamica dell’inflazione (Ipca) e quella delle retribuzioni contrattuali rimane superiore ai sette punti percentuali". I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono: attività dei vigili del fuoco (+11,7 per cento), ministeri (+9,3 per cento) e servizio sanitario nazionale (+6,4 per cento). L’incremento è invece nullo per edilizia, commercio, farmacie private e pubblici esercizi e alberghi. (Rin)