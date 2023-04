Napoli: Sipps, da domani al primo maggio riuniti 200 esperti della salute dei bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre domani a Napoli l'evento targato Sipps dal titolo 'Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale', giunto alla sua ottava edizione. All'Hotel Royal Continental di Napoli sono pronti a confrontarsi fino al primo maggio circa 200 pediatri e oltre 40 relatori provenienti da tutta Italia. "Il congresso 'Napule è...' rappresenta un momento importante per la nostra associazione, per la nostra Società: da ormai 9 anni, infatti, organizziamo, oltre al congresso nazionale, la cui prossima edizione si terrà a Bologna a fine novembre, il 'Napule è...', evento che ha lo scopo di implementare ancora di più tutti i documenti scientifici, le Linee guida e le Consensus che sviluppiamo durante l'anno. 'Napule è...' costituisce, dunque, un rinforzo a quello che abbiamo realizzato nel 2022 e che stiamo terminando nel 2023", ha detto il presidente della Sipps, Giuseppe Di Mauro. "Noi teniamo molto ai due aggettivi 'preventiva' e 'sociale': partiremo con un corso importantissimo, quello sul neurosviluppo, i cui disturbi rappresentano oggi per le famiglie e per i bambini un momento molto delicato e il pediatra deve essere in grado di saper intercettare questi disturbi", ha sottolineato Di Mauro. "Fino ad oggi - ha proseguito Di Mauro- noi avevamo a disposizione poche metodologie, poche modalità. Il professor Carotenuto, con il dottor Carmelo Rachele, con il dottor Venturelli e con la dottoressa Lanzara, ci faranno conoscere una serie di interventi per intercettare quanto prima i disturbi del neurosviluppo e fare, così, prevenzione secondaria per ulteriori peggioramenti, se non addirittura primaria per tante condizioni non francamente patologiche di questi bambini".(ren)