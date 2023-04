Napoli: al Comicon da domani presente un ospite d'eccezione "Il Commissario Mascherpa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla 23esima edizione di Comicon, che si terrà a Napoli da domani fino al primo maggio, quest'anno, per la prima volta, sarà presente un ospite d'eccezione: "Il Commissario Mascherpa", il poliziotto di Diamante che da cinque anni è protagonista, insieme alla sua squadra, della graphic novel curata ed edita da Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, con la sceneggiatura di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e i disegni di Daniele Bigliardo famosa matita di Dylan Dog. A dargli man forte, oltre alla Questura di Napoli, alcune delle specialità della Polizia di Stato, la Postale e la Scientifica che aiuteranno il nostro commissario a scoprire, con un gioco interattivo, il colpevole di un efferato omicidio svoltosi nella provincia partenopea e la Ferroviaria che riceverà la visita degli Avengers. Tutti i visitatori che vorranno prendere parte al gioco, potranno recarsi allo stand della Polizia di Stato di Piazza delle 28 Fontane sotto il porticato del Padiglione 1, dove è parcheggiata la Lamborghini e, insieme a un Commissario Mascherpa in carne ed ossa che li accoglierà nel suo ufficio, indossare i panni degli investigatori usufruendo della collaborazione dei veri esperti della Polizia di Stato. (segue) (ren)