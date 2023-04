Sindacati: Ugl Terziario Salerno, Nunzio Pappacena riconfermato segretario provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nunzio Pappacena è stato riconfermato segretario provinciale della Ugl Terziario di Salerno. Nato a Torino e originario di Sarno, il 59enne Pappacena è all'interno dell'Ugl dal 2006. Da allora ha ricoperto vari ruoli, fino alla guida dell'Ugl Terziario della provincia di Salerno. La sua elezione è avvenuta al congresso provinciale del sindacato di categoria tenutosi oggi all'hotel Santa Caterina di Fisciano alla presenza di Carmine Rubino, segretario generale dell'Ugl provinciale, e di altri vertici del sindacato regionale e nazionale, tra cui il vice segretario dell'Ugl Terziario nazionale, Giulio De Mitri, e la dirigenza campana con il segretario Gaetano Panico. "Porteremo avanti il lavoro fatto in questi anni. Sempre più lavoratori sono soggetti a mobbing, eccessivo carico di lavoro, condizioni di lavoro insostenibili e tutto ciò, mai dimenticarlo, senza essere giustamente retribuiti. Riscontriamo rapporti full-time mascherati da stage ed apprendistati, da rapporti part-time retribuiti al 50% e di supplementare manco a parlarne. Insomma, contratti a termine prorogati a vita. Il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro è opzionale, l'Ispettorato del Lavoro è saturo e quindi lento ad intervenire, così come le Asl. I singoli lavoratori non denunciano per paura di perdere il posto di lavoro poiché l'iter giudiziario è lungo, privo di garanzie, ed è dura apparecchiare le tavole e sfamare le famiglie intanto. È in aumento la nostra presenza per la grande richiesta di lavoratori che si avvicinano a noi e sono sempre di più le vertenze che da tempo sono state attivate, sia contro le aziende che svolgono grande distribuzione allocate su tutta la regione che contro quelle circoscritte sul territorio salernitano. Altrettante sono state le occasioni di risoluzione bonarie delle vertenze che hanno determinato il consolidarsi di relazioni sindacali fondamentali per prevenire problematiche future. La grande distribuzione è in forte espansione e sta inglobando le piccole realtà economiche", ha detto Pappacena.