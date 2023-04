Industria: Istat, a febbraio fatturato in aumento dell'1,3 per cento, più 7,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A febbraio si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti dell'1,3 per cento, in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+1,7 per cento su quello interno e +0,9 per cento su quello estero). Lo rende noto l'Istat. Nel trimestre dicembre 2022-febbraio 2023 l'indice complessivo è cresciuto dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente (+1,0 per cento sul mercato interno e -0,4 per cento su quello estero). "Dopo il lieve arretramento dello scorso mese, a febbraio 2023 - commenta l'Istat - il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, torna a crescere in termini congiunturali, con un maggiore dinamismo della componente interna rispetto a quella estera. Anche l'indicatore in volume, relativo al solo comparto manifatturiero, registra un aumento su base mensile, sebbene di minore intensità. Nel confronto tendenziale su dati corretti per i giorni lavorativi, si registra una crescita sia dell'indice generale, sia dei principali settori, con l'eccezione dei beni intermedi. L'indicatore di volume registra, invece, una flessione".