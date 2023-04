Napoli: Peluso (Donna e), necessario cambio governance su "Piano gestione centro storico" per sua attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni culturali che operano nel centro storico di Napoli "hanno deciso di lavorare in sinergia con le istituzioni competenti per mettere al centro dell'attenzione il Piano di gestione del centro storico patrimonio Unesco, che deve trovare una piena attuazione nell'ottica di tutela e valorizzazione di questo territorio". Lo ha detto Gabriella Peluso, presidente dell'associazione culturale "Donna e", a margine del convegno “Napoli, il Piano di gestione del centro storico-patrimonio Unesco: le proposte della città”, promosso dalle associazioni “Nuove socialità”, “Giovani Europa”, “Portosalvo”, “Sedili di Napoli”, "Pietrasanta", "Botteghe S.Gregorio Armeno" e "Siti reali" presso la Basilica di Pietrasanta a Napoli. "Questo piano - ha spiegato - urta contro una serie di criticità all'interno del centro storico che vanno definitivamente risolte, con l'affermazione del fondamentale principio della manutenzione del territorio, dell'ordine e della promozione della legalità, vale a dire di quelle regole che devono caratterizzare questo territorio e che purtroppo sono oggi disattese". "Per questo - ha sottolineato Peluso - abbiamo messo in campo nella giornata di lavoro di oggi, con la partecipazione del ministro della Cultura Sangiuliano, una serie di proposte che daranno la possibilità di modificare e di integrare il piano di gestione, dando finalmente slancio alla valorizzazione del centro. Puntiamo innanzitutto a un cambio di governance, con una guida politica certa e un centro di responsabilità in capo al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e a un organismo ristretto che possa essere costituito da persone competenti che possano dare finalmente slancio all'attuazione di questo piano". (Rin)