Sanità: Cardarelli, al via il percorso per "l'ospedale senza dolore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cardarelli ha attivato per la prima volta percorsi strutturati per la terapia del dolore all'interno dei reparti, implementando il percorso organizzativo che, seguendo le linee guida ministeriali, lo porterà ad essere un "ospedale senza dolore" al pari di altri grandi ospedali italiani. Si tratta di una procedura organizzativa nuova destinata a tutti i reparti dell'ospedale che permette di condividere pratiche e procedure specifiche in materia di analgesia, avvalendosi delle competenze del reparto di Rianimazione del Dipartimento di Emergenza dell'ospedale. "Abbiamo ritenuto fondamentale - ha detto Antonio d'Amore, direttore generale dell'Aorn Cardarelli - avviare un percorso organizzativo che permetta un trattamento uniforme del dolore all'interno dei diversi reparti per garantire a tutti i pazienti gli stessi standard di cura. L'integrazione di tale attività con l'allestimento di un ambulatorio dedicato al trattamento del dolore permetterà di garantire continuità terapeutica ai nostri pazienti ed assicurare nuove opportunità di assistenza a quanti verranno dall'esterno". (ren)