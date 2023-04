Sicurezza: Ciarambino, a Pomigliano necessario implementare videosorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro con il Prefetto di Napoli Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, ha incontrato alla caserma Pastrengo il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri per "portare la voce dei tanti cittadini che mi segnalano episodi di delinquenza, furti, rapine, attacchi di baby gang, in costante e preoccupante aumento. Ho voluto parlargli in particolare del problema sicurezza che stiamo vivendo a Pomigliano, la mia città, che ha urgente bisogno che si implementi la videosorveglianza e che si rafforzi la locale caserma dei Carabinieri, anche in ragione delle migliaia di giovani che arrivano sul nostro territorio nel fine settimana per la movida e che necessitano di un presidio rafforzato. Ho trovato grande attenzione e sensibilità nel Comandante, che mi ha assicurato che si attiverà e che farà tutto il possibile. Personalmente continuerò a seguire questa questione che mi sta molto a cuore, e con la prossima Amministrazione comunale garantirò tutto il mio supporto per intercettare i fondi disponibili per la videosorveglianza e fare da tramite con le altre istituzioni, per garantire la sicurezza dei nostri cittadini", ha concluso Valeria Ciarambino. (ren)