Napoli: Piano centro storico, associazioni culturali puntano a “fare squadra per far vincere la città”

- Aggiornare e attuare il Piano di gestione del centro storico di Napoli, dichiarato patrimonio Unesco, per garantire la sua valorizzazione, la sua conservazione e il suo rilancio. Questo il tema al centro del convegno che si è svolto oggi nella Basilica di Pietrasanta, nel capoluogo campano, organizzato dalle associazioni culturali “Nuove socialità”, “Giovani Europa”, “Portosalvo”, “Sedili di Napoli”, “Pietrasanta”, “Le botteghe di San Gregorio Armeno” e “I siti reali”. Nel corso dell’incontro, a cui ha preso parte anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, le associazioni hanno evidenziato le criticità che affliggono il territorio del centro storico, preda di un turismo di massa non sufficientemente regolato, e sottolineato la necessità di una tutela che passa attraverso la stretta collaborazione con le istituzione competenti, in primis il Comune e il sindaco della città, Gaetano Manfredi, ma anche il ministero della Cultura. A prendere parte all’incontro anche docenti universitari ed esperti del settore, tra i quali Emma Buondonno, Fabio Mangone, Pasquale Belfiore, che da assessore comunale, coordinò i lavori per la definizione del Piano di Gestione, Luigi Carbone, presidente del conservatorio di S. Pietro a Majella, e del consigliere regionale Massimo Grimaldi, componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Campania. (segue) (Rin)