Napoli: Piano centro storico, associazioni culturali puntano a “fare squadra per far vincere la città” (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impegno e un appello alla collaborazione, quello della associazioni culturali, che il ministro Sangiuliano ha accolto e lodato: "Credo fortemente nell'associazionismo in quanto comunitarismo – ha sottolineato – e credo fortemente nel connubio tra tutela e sviluppo che deve essere alla base dell'azione di valorizzazione del centro storico di Napoli, uno scrigno di ricchezze culturali”. “Da orgoglioso napoletano – ha assicurato –, profonderò ogni impegno per valorizzare questa immensa ricchezza culturale e per dare slancio allo sviluppo culturale, economico e sociale di Napoli, che è una città che vanta importanti primati e che deve riprendere la strada del suo antico splendore". Proprio in questa direzione, ha evidenziato il ministro, vanno alcuni dei provvedimenti adottati in questi “appena sei mesi” di mandato: “un mese fa – ha spiegato – ho emanato un nuovo decreto per trasferire altri 33 milioni nel progetto dell'albergo dei poveri, in cui credo molto. Ho già sottoscritto con il sindaco un accordo di programma per dare vita ai contenuti e conto di aprire i cantieri nell'albergo dei poveri al massimo a dicembre/gennaio". Il ministero della Cultura ha inoltre “quasi perfezionato l'acquisto dell'edificio del Monte di Pietà, che vogliamo destinare a una funzione culturale e museale". La cultura, ha chiarito Sangiuliano, è per il nostro Paese una grande direttrice di sviluppo socio-economico, perché abbiamo un patrimonio unico al mondo, per cui ciò che occorre per fruirne a pieno sono “regole” e “un’armonizzazione tra lo sviluppo e la tutela”. (Rin)