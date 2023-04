Pd: De Luca, armocromista di Schlein mi commuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bella notizia che sicuramente si scalda il cuore. Abbiamo appreso che l'onorevole Schlein si avvale della consulenza di un armocromista, che consiglia la scelta dei colori nell'abbigliamento". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. Se l'onorevole Schlein "mi paga la metà di quello che spende - ha commentato De Luca - io sono in grado di suggerire un risultato cromatico anche migliore. Io da sindaco facevo lo studio sulle facciate dei palazzi: era il piano dei colori". "Comunque siamo moderni e possiamo esserne lieti. Personalmente ho avuto un momento di commozione davanti a questa notizia. Noi che siamo modesti artigiani della politica - ha concluso il governatore - e non veniamo neanche da famiglie facoltose, restiamo impegnati e interessati alla vita degli esseri umani in carne ed ossa" (Ren)