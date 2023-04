Napoli: Ronghi (Nuove socialità), gestire piano per centro storico coinvolgendo anche ministro Sangiuliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono due mesi che, insieme a una serie di associazioni - inizialmente eravamo in tre e adesso siamo a 18 -, ci stiamo muovendo per fare una proposta per la tutela e la valorizzazione del centro storico di Napoli". Lo ha detto Salvatore Ronghi, presidente dell'associazione "Nuove socialità", a margine del convegno “Napoli, il Piano di gestione del centro storico-patrimonio Unesco: le proposte della città”, promosso dalle associazioni “Nuove socialità”, “Giovani Europa”, “Portosalvo”, “Sedili di Napoli”, "Pietrasanta", "Botteghe S.Gregorio Armeno" e "Siti reali" presso la Basilica di Pietrasanta a Napoli. "Valorizzare il centro storico - ha proseguito - significa intervenire non solo sulla parte antica ma anche in aree come Bagnoli, Posillipo, Secondigliano, Ponticelli". "Questo - ha sottolineato - è il nostro centro storico, riconosciuto dall'Unesco". In questo senso, ha spiegato Ronghi, "c’è la necessità di intervenire sul piano di gestione del centro storico, che è datato 2010 ma ad oggi non ha un comitato di gestione, nessuno che lo guidi per gli interventi di risanamento e di tutela del territorio". Per questo, come associazioni, "chiediamo che il sindaco si assuma la responsabilità di guidare il comitato di gestione, che va costituito al più presto e che deve coinvolgere anche il ministro Sangiuliano, che sta dimostrando con i fatti che è napoletano e ama questa città". "Cogliamo quest’opportunità - ha concluso - per mettere insieme ministero della Cultura e sindaco di Napoli per rilanciare il nostro centro storico". (Rin)