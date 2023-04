Napoli: al Comicon da domani presente un ospite d'eccezione "Il Commissario Mascherpa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Postale spiegherà ai giovani come si conduce un'indagine on line, mentre sulla scena del crimine insieme alla Scientifica si potrà procedere al rilevamento degli indizi. Alla fine delle indagini il nostro commissario inviterà i partecipanti a risolvere il caso. Al giocatore che per primo scoprirà il colpevole andrà, oltre alla gloria, anche un meritatissimo premio. Il maestro della matita, Daniele Bigliardo, sarà presente per il firma copie nelle giornate del 28 aprile e del primo maggio. Il corner di Poliziamoderna rimarrà attivo per tutta la durata della manifestazione per promuovere oltre all'ultimo volume de "Il Commissario Mascherpa" – "Il ritorno dello scorpione", anche gli altri libri della serie: La rosa d'argento, Mare nero, Banditi e Onorata sanità, i cui introiti sono devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato. (ren)