Sindacati: Ugl Terziario Salerno, Nunzio Pappacena riconfermato segretario provinciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati ottenuti dalla nostra federazione sono molto soddisfacenti, come è evidente dalla crescita di cui parlavo, e gli strumenti utilizzati sono stati i più variabili: l'istituzione di un Ufficio Legale che offrisse consulenza gratuita; l'apertura al dialogo, l'attenzione alle dinamiche aziendali, il canale sempre attivo con gli enti istituzionali e previdenziali, il confronto continuo con le amministrazioni come l'Ispettorato del Lavoro. Quello che ora abbiamo, è stato ricostruito da zero ed in poco tempo. Ma c'è ancora molto da fare. Spero anche di continuare a contare sul continuo supporto che il nuovo segretario della Ugl di Salerno, Carmine Rubino, con il quale condivido questa nuova stagione volta al rilancio del nostro sindacato. Per il futuro spero di incrementare gli accordi di secondo livello o accordi integrativi che guardano alle esigenze specifiche del territorio, che siano sempre migliorativi per i lavoratori. Auguro maggiore apertura e dialogo con le associazioni datoriali al fine di ottimizzare la contrattazione ed incrementare la bilatealità che ad oggi è fondamentale per l'ottenimento dei risultati sperati". (ren)