Napoli: Sangiuliano, entro gennaio al via cantieri progetto albergo dei poveri

- "Sono ministro da appena sei mesi e un mese fa ho emanato un nuovo decreto per trasferire altri 33 milioni nel progetto dell'albergo dei poveri, in cui credo molto". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione del convegno “Napoli, il Piano di gestione del centro storico-patrimonio Unesco: le proposte della città”, promosso dalle associazioni “Nuove socialità”, “Giovani Europa”, “Portosalvo”, “Sedili di Napoli”, "Pietrasanta", "Botteghe S.Gregorio Armeno" e "Siti reali" presso la Basilica di Pietrasanta a Napoli. "Ho già sottoscritto con il sindaco un accordo di programma per dare vita ai contenuti e conto di aprire i cantieri nell'albergo dei poveri al massimo a dicembre-gennaio", ha aggiunto il ministro. (Rin)