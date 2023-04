Napoli: Silvestro (FI), chiusura funicolare Chiaia enorme disagio, bene protesta opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La chiusura della funicolare di Chiaia sta creando non pochi disagi ai residenti e ai numerosi turisti che affollano la città di Napoli, soprattutto in questo periodo ricco di eventi. Purtroppo i lavori di manutenzione non sono ancora partiti, nonostante l'impianto sia fermo dal primo ottobre scorso e i cittadini siano appiedati ormai da troppi mesi. Per questo mi unisco alla manifestazione di protesta dei consiglieri di opposizione della prima Municipalità di Napoli, con la speranza che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.” Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. (ren)