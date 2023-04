Sanità: Mazzella (M5s), governo pronto a far morire sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella sanità questo governo ha invertito la rotta causando la lenta morte del sistema sanitario nazionale", ha dichiarato in aula il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "E' doloroso evidenziare . ha continuato Mazzella - che la risposta fornita dal Governo Meloni nel Def va in direzione diametralmente opposta rispetto alla richiesta di aiuto delle Regioni italiane. Basti pensare che se la spesa sanitaria, durante i Governi Conte, è passata dal 6,4 al 7,9 per cento nel 2020 (collocandosi quasi in linea con la media UE dell'8 per cento), Il Governo delle Destre, il Governo del "siamo pronti" ha previsto una spesa al ribasso del 6,3 per cento nel 2024 e del 6,2 per cento nel 2025 e 2026". "Ecco il messaggio che questo Governo manda al Paese attraverso questo Def : Siamo pronti a ridurre drasticamente le risorse a favore del Sistema Sanitario Nazionale. Siamo pronti ad una diminuzione del personale medico e infermieristico nella sanità pubblica. Siamo pronti a tagliare ulteriori servizi sanitari negli ospedali e nei pronto soccorsi. Siamo pronti privatizzare ulteriormente la sanità. Questo Governo, queste Destre, stanno conculcando il nostro modello pubblico di sanità, incrementando la sperequazione nell'accesso alle cure, con le fasce dei cittadini meno abbienti che saranno ancor di più escluse dal sistema sanitario nazionale", ha concluso Mazzella. (ren)