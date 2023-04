Enti locali: Calderoli, via libera a incentivi, adempimento necessario in chiave Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ proseguito anche oggi il lavoro delle Conferenze Unificata e Stato-Regioni, riunite questo pomeriggio per una seduta straordinaria. Lo riferisce il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Proprio in sede di Conferenza Unificata - prosegue - è arrivato il via libera agli incentivi per gli enti locali che aderiscono a riorganizzazioni e aggregazioni dei servizi pubblici locali, con un’intesa raggiunta all’unanimità. L’obiettivo di questo provvedimento è favorire l’efficientamento dei servizi resi ai cittadini grazie al potenziamento delle aggregazioni, incentivando gli enti locali che riorganizzano i propri servizi pubblici in funzione di questo. Una misura che rientra negli adempimenti del Pnrr, approvata secondo i tempi previsti. E’ stato inoltre garantito l’impegno del governo a reperire risorse aggiuntive da destinare a incentivi per gli enti territoriali, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica”.(Rin)