Whirlpool: Granisso (Tea tek), parte sfida per il futuro economico di Napoli e del Mezzogiorno

- "Siamo in attesa del completamento delle procedure di assegnazione del complesso ex Whirlpool di Napoli. In queste ore veniamo travolti dall'entusiasmo e dell'affetto delle persone, e questo ci rende ancora più fieri del percorso appena iniziato". Così Felice Granisso, ceo di Tea Tek Group all'indomani dell'assegnazione dell'insediamento produttivo all'azienda da parte del commissario di governo della Zes Campania. "Vogliamo costruire un consenso largo insieme alle istituzioni e alle parti sociali intorno alla nostra proposta, consapevoli che questa non è solo la sfida di un gruppo imprenditoriale, ma una scommessa sul futuro economico ed occupazionale di tutta Napoli e del Mezzogiorno, sulle cui potenzialità continuiamo a credere e investire", ha concluso Granisso.(ren)