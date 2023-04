Whirlpool: Rastrelli (Fd'I), bene governo Meloni. Vicenda emblematica del cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il salvataggio della Whirlpool, frutto dell'impegno assunto dal governo Meloni coi lavoratori dello stabilimento napoletano, segna un cambio di passo assoluto del Paese nelle politiche occupazionali". Lo ha affermato il sentore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, per il quale, "grazie all'impegno e alla determinazione del ministro Urso e del sottosegretario Bergamotto non salviamo soltanto 312 posti di lavoro ma, con i giusti incentivi e in un contesto di confronto e condivisione dei percorsi con tutti i soggetti in campo, dettiamo anche e soprattutto nuove regole di salvaguardia industriale e occupazionale che potranno garantire in maniera decisamente più concreta il futuro dei lavoratori su tutto il territorio nazionale".(ren)