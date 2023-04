Whirlpool: Nappi (Lega), posti di lavoro salvi, ennesimo impegno mantenuto dal centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un impegno mantenuto dal governo di centrodestra, dopo anni in cui il Pd e la Regione Campania sulla dolorosa vicenda Whirlpool Napoli, sono rimasti a guardare dando soltanto ampia prova di immobilismo e della solita politica del 'faremo'. I posti di lavoro salvati per tutti i 312 ex dipendenti della Whirlpool, sono la dimostrazione che con le chiacchiere e le promesse non si va da nessuna parte, quello che contano sono i fatti. Avanti così". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)