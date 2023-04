Napoli: presentato a Palazzo San Giacomo il Progetto Eminc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo puntando molto sulla consapevolezza dei genitori, e delle famiglie in generale - ha dichiarato Maura Striano, assessore all'Educazione del Comune di Napoli - sull'importanza dei primi mille giorni di vita per i bambini perché è in questi primi mille giorni, che si contano dal concepimento, partendo quindi proprio dal periodo della gestazione fino poi ad arrivare al compimento di due anni di età, che i bambini consolidano delle abilità e delle capacità che poi rimarranno per tutta la vita. Quello che accade in questi primi giorni è fondamentale perché è veramente una finestra evolutiva importantissima e quindi rendere i genitori consapevoli del loro ruolo educativo all'interno di questa finestra è fondamentale. Inoltre in genere quando si pensa ai bambini si pensa soltanto alla figura materna invece sono anche i padri che hanno un ruolo importante; in realtà sono tutte le figure che hanno un ruolo importante. Così come è anche importante che i bambini vadano ai nidi. Però questo bel progetto è un progetto che punta valorizzare il ruolo dei padri nei primi mille giorni ed è un elemento sul quale noi puntiamo molto". (ren)