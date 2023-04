Campania: Oliviero, orgogliosi di onorare la memoria di Raffaele Delcogliano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso il consiglio regionale della Campania, nella Sala della Biblioteca, a lui intitolata, antistante l'Aula consiliare, la Cerimonia di consegna dei Riconoscimenti agli agenti della Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, in occasione del 41° anniversario della uccisione, il 27 aprile 1982, per mano delle Brigate Rosse, dell'Assessore regionale al lavoro della Campania Raffaele Delcogliano e del suo autista Aldo Iermano. Hanno partecipato il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero, il questore della Provincia di Napoli, Alessandro Giuliano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli Gen. Paolo Borrelli, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Campania Emanuele Franculli, i consiglieri regionali Erasmo Mortaruolo e Luigi Abbate. "Siamo molto orgogliosi di aver dedicato questa nostra iniziativa istituzionale a Raffaele Delcogliano che rappresenta un forte simbolo di impegno politico per il nostro territorio e per il lavoro in Campania e di aver onorato la sua memoria consegnando riconoscimenti a coloro che, nella Polizia, nella Guardia di Finanza, nei Vigili del Fuoco, si sono particolarmente distinti per azioni di coraggio, di soccorso, di contrasto alla criminalità, di supporto ai cittadini" , ha sottolineato Oliviero. Il presidente Oliviero ha consegnato i riconoscimenti: al vice questore della Polizia di Stato Ciro Lomaistro, funzionario responsabile del contingente del Reparto Mobile deceduto il 28 dicembre 2019, il quale si distinse per le eccezionali doti professionali il 6 aprile 2016 in occasione della visita dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Ha ritirato il riconoscimento l'Ispettore Carmela Izzo; al Luogotenente della Guardia di Finanza Antonio Baldassarre, che il 25 novembre 2021, durante l'espletamento di un servizio di rappresentanza presso il Comune di Nola, soccorse il Parroco improvvisamente colto da malore; il Vigile del Fuoco esperto Carmine Galasso, in forza al Comando provinciale di Avellino, per le operazioni spegnimento di un incendio presso una civile abitazione. Il questore della Provincia di Napoli Alessandro Giuliano ha premiato alla memoria il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Giuseppe Vergolino, deceduto il 23 agosto 2019, in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Napoli, per essersi distinto per l'abnegazione e l'impegno nello svolgimento di una complessa attività d'indagine nei confronti di n. 25 persone, leaders dei noti sodalizi dei "Disoccupati Organizzati Napoletani" riconducibili al cartello bros ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un'indeterminata serie di delitti contro l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la persona e la pubblica amministrazione. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli Generale di Brigata Paolo Borrelli ha premiato il Luogotenente C.S. Carmine Vitale che , il 5 maggio 2020, in qualità di componente di una pattuglia impiegata in un servizio connesso all'emergenza sanitaria da "Covid-19", è intervenuto, unitamente all'Appuntato Scelto Q.S. Luca La Rocca, prendendo parte alle operazioni di soccorso, nelle fasi immediatamente successive ad un'esplosione che ha danneggiato l'impianto della "Adler plastic S.p.A." di Ottaviano (NA). Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania Emanuele Franculli ha premiato il Vigile del Fuoco Esperto Antonio Formisano che in forza al Comando Provinciale di Caserta, il giorno 2 luglio 2022, libero dal servizio, sul litorale del Comune di Mondragone si avvedeva della presenza di un uomo riverso in acqua, lo portava sulla battigia cominciando prontamente a praticare le manovre di primo soccorso sanitario. Sono stati, altresì, premiati il vigile del fuoco Raffaele Aragri, l'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Vincenzo Scognamiglio, l'appuntato scelto Luigi Cuomo, il caporeparto esperto dei vigili del fuoco Rosario Martusciello.(Ren)