Campania: Cia, regolamento forestale regionale da armonizzare con la giurisprudenza (2)

- "Si delinea uno scenario tecnico preoccupante per un vuoto operativo che si crea nell'ambito degli accertamenti tecnici sia di natura amministrativa che penale e tale circostanza- evidenzia il direttore di Cia Salerno, Domenico Serlenga - crea profonda preoccupazione nel settore delle imprese agricole e forestali che necessitano di norme e procedure chiare che consentano loro di svolgere serenamente la loro attività d'impresa". "Cia auspica che la Regione Campania – aggiunge Serlenga - voglia avviare, di concerto con gli altri enti gestori del territorio (come i parchi nazionali), una celere definizione di nuove procedure di controllo tecnico delle attività forestali, ed agrarie in generale, che siano chiare ed incontestabili e che diano sicurezza ai cittadini ed alle imprese". (Ren)