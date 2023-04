Whirlpool: Saiello (M5s), risoluzione è frutto di un lavoro che parte da lontano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni abbiamo lavorato senza sosta per garantire un futuro ai dipendenti di Whirlpool Napoli e l'acquisizione da parte del gruppo Tea Tek è una notizia che ci riempie di gioia. Durante il governo Conte II, con Alessandra Todde e Stefano Patuanelli, abbiamo convocato tavoli, portato avanti trattative con l'azienda e presentato diversi progetti per il rilancio del sito produttivo, restando sempre al fianco dei lavoratori. La risoluzione di questa vertenza è frutto di un impegno che parte da lontano e il Movimento 5 stelle si è battuto sin dal primo giorno per favorire una soluzione che tutelasse oltre 300 famiglie". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle e presidente della Commissione speciale Industria 4.0, Gennaro Saiello. "Da tempo ho depositato in Consiglio regionale una proposta di legge per porre un argine alle delocalizzazioni di siti industriali e frenare un'emorragia di multinazionali e imprese da una Campania resa sempre meno attrattiva da decenni di cattiva politica. Confido - ha concluso Saiello - che venga calendarizzata e approvata prima possibile". (ren)