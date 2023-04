Autonomia: Calderoli, riforma entro dicembre, Regioni potranno tagliare le tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi auspicati dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, per l'approvazione da parte del Parlamento della riforma dell'Autonomia differenziata sono di "quattro mesi per il passaggio al Senato e altri quattro entro fine anno, per il passaggio alla Camera". In un'intervista a "La Verità", Calderoli spiega che c’è "un percorso parallelo" con "l'esame del ddl affidato al Parlamento mentre la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni è affidata a una cabina di regia". "Già oggi spesso le regioni gestiscono la spesa meglio dello Stato. Dal 2011, a livello statale la spesa per il personale è crescita dell’1,3 per cento, mentre a livello regionale è scesa del 10 per cento - prosegue il ministro -. Per ciò che riguarda l’acquisto di beni e servizi, a livello statale c’è stato un + 14 per cento, a livello regionale un – 15 per cento, quindi una differenza complessiva del 29 per cento. Non solo, ecco il punto: se ti do 100 e svolgi quelle funzioni usando 80, con il restante 20 puoi tagliare le tasse". "Oggi - sottolinea - 12 regioni hanno un residuo fiscale negativo: vuol dire che le spese di tutta la macchina pubblica sono inferiori alle entrate generate da quel territorio. Insomma, quelle regioni non solo pagano le proprie spese ma fanno di più: generano 146 miliardi annui in più, 30 dei quali vanno a coprire le esigenze delle altre 8 regioni (le quali spendono più di quello che producono). Sottolineo che la solidarietà messa a disposizione dalle regioni più ricche c’è, come un investimento sulla crescita del Sud, e che le altre, quando ne hanno la possibilità, devono dimostrare di saper correre a vantaggio di tutti i cittadini", conclude Calderoli. (Rin)