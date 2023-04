Imprese: Istat, 59,5 per cento aziende manifatturiere ha intrapreso azioni di sostenibilità nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stima che il 59,5 per cento delle imprese manifatturiere, nel 2022, abbia intrapreso azioni di sostenibilità. Tra queste, il 50,3 per cento adotta azioni di tutela ambientale, il 44,6 per cento di sostenibilità sociale e il 36,8 per cento di sostenibilità economica. Le grandi imprese sono mediamente le più attive in tutte le pratiche di sostenibilità: oltre i quattro quinti delle grandi imprese (81,5 per cento) e soltanto il 36,1 per cento delle piccole imprese fanno azioni di sostenibilità. Lo riferisce un report dell’Istat sulle pratiche sostenibili delle imprese nel 2022 e le prospettive 2023-2025. Sulla base di quanto dichiarato da tutte le imprese manifatturiere intervistate, si stima un aumento sensibile delle attività di tutela ambientale nel triennio 2023-2025. Ben il 64,5 per cento delle imprese manifatturiere saranno attive nelle azioni di sostenibilità esaminate. Le azioni più intraprese dalle imprese dei servizi sono: l’aumento di efficienza energetica (23,1 per cento) e l’uso di energia da fonti rinnovabili (22,2 per cento), segue il risparmio nel trasporto dei prodotti (19,4 per cento). Per la circolarità, il 16,7 per cento delle imprese utilizza materie prime seconde, il 13,3 per cento attiva iniziative di rigenerazione/riuso di luoghi o beni culturali, il 13 per cento ricicla l’acqua e l’8,2 per cento aderisce alla simbiosi industriale. (segue) (Rin)