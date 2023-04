Salerno: Tommasetti domani al Profagri per il convegno sul Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cultura, turismo e made in Italy, questi sono i temi del convegno che si terrà domani venerdì 28 aprile a Salerno alle 10.30 presso il Profagri. Tra i relatori, il consigliere regionale Aurelio Tommasetti con un intervento dal titolo "L'Università del made in Italy". Coordinerà l'incontro Claudio Pisapia, segretario generale Federcomtur. Le conclusioni saranno affidate a Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive e Made in Italy presso la Camera dei Deputati. (ren)