Napoli: dal 29 aprile al 1 maggio divieto di sosta e fermata in corrispondenza di alcuni presidi ospedalieri

- La Questura di Napoli, in occasione dei probabili festeggiamenti per lo scudetto, ha chiesto dei particolari provvedimenti di viabilità. In particolare, dalle ore 10.00 di sabato 29 aprile alle ore 12.00 di lunedì 1 maggio 2023, è stato chiesto di disporre il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso. I presidi ospedalieri allertati sono: Ospedale del Mare, Ospedale Cardarelli, Ospedale Pediatrico Santobono, Ospedale San Paolo, Ospedale dei Pellegrini, Ospedale Cto.(ren)